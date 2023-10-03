Россияне могут попасть в Анголу без визы

Согласно информации, опубликованной в Известиях со ссылкой на российского представителя Анголы, начиная с 29 сентября российские граждане теперь имеют возможность посетить эту страну без необходимости оформления визы. Решение было принято президентом Анголы, который подписал указ об отмене туристических виз для нескольких стран, в том числе и России. Новые правила вступили в силу сразу же после подписания указа.



По словам посла Российской Федерации в Анголе, этот шаг является последовательной и выверенной мерой, которую ангольское правительство разрабатывало в течение длительного времени, чтобы привлечь иностранный бизнес и вести перспективное сотрудничество в необходимых сферах. По новому безвизовому режиму, российские граждане могут находиться в Анголе в течение 90 дней в году, с ограничением в 30 дней на один въезд.



Афиша, фото Bangkokbook Опубликовано: 03.10.2023 15:03 149