В случае смерти Аллу Пугачеву привезут хоронить в Москву

Об этом сообщил телеканал ТВЦ. Согласно другого СМИ Алла Борисовна Пугачева купила участок на кладбище в Кузьминках.

Певица хотела бы построить на этой земле семейный склеп, так как в 1986 году там похоронена ее мама Зинаида Архиповна. Кузьминское кладбище в Москве расположено недалеко от Рязанского проспекта, где одно время проживали родители Пугачевой с внучкой Кристиной.

На стенах склепа появится семейный герб или вензель.