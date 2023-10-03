Антропологи воссоздали облик человека жившего на Земле более 200 тысяч лет назад

Ученые антропологи, с помощью реального черепа, который нашли 60 лет назад в Петралонской пещере, Греция.

На представленном фото Гейдельберский человек (Homo heidelbergensis). Так он выглядел 250 тысяч лет назад на территории современной Греции.

У черепа, который нашли в Петралонской пещере отсутствовала нижняя челюсть, поэтому для получения полной картинки использовали кость этого же вида, но найденной в Германии в 1907 году.