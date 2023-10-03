Астероид пролетит рядом с Землей сегодня в 23:39

Астероид 349507 (2008 QY), который представляет потенциальную опасность, приблизится к Земле 3 октября. Его диаметр достигает 1,2 километра, и он пролетит на расстоянии около шести миллионов километров от нашей планеты.
Максимальное приближение астероида к Земле произойдет 3 октября в 23.39 по московскому времени. Минимальное расстояние между ним и Землей составит 0,042 астрономических единиц, что равно примерно 6,3 миллиона километров. Напомним, что астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров, считаются потенциально опасными.
Астероид движется со скоростью 20,96 километра в секунду.
Первое наблюдение этого небесного объекта было сделано астрономами 30 сентября 1989 года, после чего он находился вне поля зрения на протяжении 33 с половиной лет. Снова он был обнаружен в феврале 2023 года.
Ученые отмечают, что данный объект является потенциально опасным, однако это не означает, что он обязательно столкнется с Землей.
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