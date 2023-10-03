В Орле разломался дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

В городе Орел раскололся дуб, который был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права. Дуб не является объектом культурного значения.

Знатное дерево в городе Орле уже более двадцати лет нуждается в постоянном уходе и внимании. На его коре появлялись раны, которые вначале заделывались бетоном, а с течением времени — монтажной пеной.

Однако судьба 162-летнего дуба еще не окончательно решена, заявляют эксперты. Все еще есть надежда на его спасение, для чего необходимо провести правильную обрезку или заделать разлом.