На аукцион выставят картину Пабло Пикассо Compotier et guitare

На предстоящем аукционе Sotheby's будет выставлена ценная картина "Compotier et guitare" испанского художника Пабло Пикассо. Эта абстракция, датирующаяся 1932 годом, изображает французскую модель Марию-Терезу Вальтер, возлюбленную самого художника. Впервые они встретились в Париже в 1927 году, когда Пикассо еще был женат на своей первой жене Ольге Хохловой, балерине. Они поддерживали свои отношения несколько лет, но в 1973 году Пикассо скончался, а через четыре года Вальтер, покончила с собой.

Эта ценнейшая работа Пикассо на протяжении почти двух десятилетий пребывала в частной коллекции и впервые будет представлена на торгах. О собственнике и причинах выставления на аукцион фирмы Sotheby's не сообщается, однако эксперты отмечают, что данная картина является одним из самых значимых произведений Пикассо, когда-либо проданных на аукционе. Новая стоимость этой работы, оцениваемая в 25 миллионов долларов, превышает ее предыдущую цену более чем в три раза.

Ранее прокуратура США изъяла работы австрийско-еврейского коллекционера Фрица Грюнбаума из трех музеев. Предполагается, что данные картины были украдены во время Второй мировой войны и вывезены в Нью-Йорк.