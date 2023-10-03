В Питере открыли мемориальную доску на здании бывшего Ленинградского рок-клуба

Об этом много говорили и вчера это случилось. В Санкт-Петербурге на доме с адресом Рубинштейна, 13 появилась мемориальная доска: В этом здании 7 марта 1981 года открылся ленинградский рок-клуб.

На фото мы видим знаменитого музыканта, лидера одной из первых Ленинградских рок-групп "Санкт-Петербург" Владимира Рекшана и художника-митька Дмитрия Шагина.

Бронзовую доску отлили в США, только на прошлой неделе она прибыла в Санкт-Петербург.

Ленинградский рок-клуб открылся 7 марта 1981 года концертом групп Пикник, Россияне, Зеркало и Мифы. До своего закрытия в 1991 году в рядах рок-клуба успел побывать весь цвет русского рока восьмидесятых: Кино, Аквариум, Зоопарк, Алиса, Телевизор, Странные игры, Поп-механика, Джунгли, АукцЫон, АВИА, Объект насмешек, ДДТ, Ноль, АУ, Дети и другие.