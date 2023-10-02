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ВЦИОМ опубликовал списки популярных российских исполнителей

ВЦИОМ Новости, фото ВЦИОМ
Опубликовано: 02.10.2023 16:40 0 128
ВЦИОМ опубликовал списки популярных российских исполнителей

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свой хит-парад популярных российских исполнителей. 

Победил певец Shaman и певица Полина Гагарина. 

Лучшим певцом 2023 года признан Shaman. За него отдали голоса 33% опрашиваемых. На второе место скатился лидер прошлогоднего опроса - Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%. Далее: Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, у них одинаковое количество голосов (7%), Лев Лещенко — 5%. В десятке популярных: Леонид Агутин, Николай Расторгуев, Дима Билан и Александр Маршал (по 3%).

Среди певиц лидирует Полина Гагарина (19%). Вторая позиция у Ларисы Долиной (11%).

Чуть ниже певица получившая недавно российское гражданство Anna Asti (6%). У Валерии, Пелагеи, Ирины Аллегровой по 5%. Алла Пугачева присутствует в списке с 4%. И в конце опроса певицы Слава, Лолита Милявская, Клава Кока и Елена Ваенга (по 3%).

ВЦИОМ Новости, фото ВЦИОМ
Опубликовано: 02.10.2023 16:40 0 128
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