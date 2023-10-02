Илон Маск получил порцию хейта из-за мема с Зеленским

В своем блоге владелец X (ранее Twitter) Илон Маск опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Картинка с подписью: Когда прошло пять минут, а ты не попросил миллиард долларов помощи, уже набрала более 30 тысяч комментариев и несколько миллионов просмотров. Обычно под твитами Маска набирается не более 10 тысяч комментов подписчиков.

Пользователи остались недовольны шуткой бизнесмена, называют владельца аккаунта пророссийским, отвратительным человеком, который купил Twitter, чтобы запугивать подписчиков.

Этот мем придумал не Маск, в сети он гуляет с 2014 года, как: напряженный парень с венами на лице. Версия картинки с Зеленским существует уже год.