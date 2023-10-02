Телеканал Nickelodeon продлил мультсериал Губка Боб

Американский журнал Variety сообщил, что канал Nickelodeon продлил мультсериал Губка Боб и квадратные штаны, еще на один сезон, который будет состоять из 26-ти эпизодов.

Решение было принято перед запуском 14-го сезона, который начнется в ноябре 2023 года.

По словам создателей сериала, Губка Боб является самым популярным мультипликационным сериалом компании Paramount в течении последних 20-ти лет. В следующем году сериал отметить свой четверть вековой юбилей.