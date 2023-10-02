Украинская певица Aннa Asti стала гражданкой Российской Федерации

Популярная у молодежи певица из Украины Анна Асти получила паспорт гражданина Российской Федерации.

Отказалась ли артистка от украинского гражданства в паблике "Светский хроник" не сообщается.

Певица, чье настоящее имя Анна Анатольевна Дзюба родилась в 1990 году в городе Черкассы. Популярность пришла в составе поп группы Arktik & Asti.

В марте 2022 года была раскритикована украинскими СМИ за то, что поддерживает политику Путина.