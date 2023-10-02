Школьники не поняв шутки хулигана про теракт, впрыгнули в окно

В Ульяновской школе № 46 произошло происшествие, которое вызвало панику среди учеников. По информации из Telegram-канала Shot, один из учащихся весело крикнул слово теракт, после того, как ошибочно сработала пожарная сигнализация.

Дети в панике начали покидать помещение школы, в одном из классов произошла толкотня и давка. От страха пятеро учеников не выдержали и решили выбраться из окон, девочка получила переломы ног, двое мальчиков - серьезные ушибы, остальные отделались царапинами.

На месте происшествия сейчас находятся несколько бригад скорой помощи.

P.S. МК дополняет:

- Около 11.00 в результате аварии произошло отключение электричества на ряде объектов, в том числе в школе. Там в этот момент шел третий урок. Автоматическое срабатывание сигнализации вызвало переполох. Учительница пятого класса вышла в коридор – выяснить, что происходит. В этот момент один из учеников крикнул: Теракт, спасайтесь!