В двух испанских клубах из-за пожара погибло 13 человек

Согласно сообщениям полиции испанского города Мурсия, в результате пожара, который возник между ночными клубами La Fonda Milagros и Teatre, погибло не менее 13 человек. Мэр города подтвердил, что на данный момент извлечены тела девяти погибших.

Трагедия произошла приблизительно в шесть часов утра по местному времени, в воскресенье, 1 октября. Оба заведения находятся в торгово развлекательном центре.

Пожар удалось потушить, экстренные службы продолжают свою работу по очистке завалов, выяснению причин трагедии и опознанию тел погибших. 40 пожарных с 12 единицами специальной техники и 18 полицейских участвуют в этой спасательной операции.

Мэр города Хосе Бальеста выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Он также объявил трехдневный официальный траур.