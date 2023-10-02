Телеведущий Владимир Соловьев остался недоволен шутками Харламова

Телеведущий Владимир Соловьев посвятил свежий выпуск своей авторской программы в интернете Гарику Харламову, известному шоумену, чей последний юмористический эпизод стал настоящим хитом в социальных сетях. В песне, состоящей из нескольких куплетов, Харламов и Дмитрий Маликов подняли актуальные темы.

Они затронули тему колебаний доллара, с юмором отметив, что его курс достиг уже отметки в 100 рублей. Также были упомянуты отечественные машины, которые, по словам шоумена, лепят из авто китайских, а также ограничения россиян в возможности посещать более 120 стран. Финальный куплет закончился вопросом: - Скажите нам, у вас ведь есть какой-то план?

В ходе программы Соловьев завил, что уважает юмор Харламова и подчеркнул его талант, отметив, что шоумен работает на хорошем телеканале, но тут Гарик переборщил с юмором, указав на его несознательность в наше время.

- Гарик, а ты знаешь, что страна воюет? Вы знаете, что в стране происходит? Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт. Чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит - завершил Соловьев.