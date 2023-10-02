Белая девушка выиграла африканский конкурс красоты

На конкурсе красоты в Зимбабве 21-летняя Брук Брук Джексон, которая работает косметологом в Хараре, стала абсолютной победительницей.

Теперь она будет представлять свою страну на грядущем конкурсе "Мисс Вселенная" в ноябре. Жюри вручила шокированной Джексон денежный приз в размере 10 тысяч долларов.