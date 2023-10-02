Прошедший месяц стал самым жарким в Европе

Сентябрь в странах Австрии, Бельгии, Польши, Франции, ФРГ и Швейцарии стал самым жарким месяцем с 1900 года.

Зафиксированные данные от французской Meteo-France свидетельствуют о средней температуре в первом сентябре, достигшей 21,5 градуса Цельсия, что на 3,5 градуса выше обычных показателей.

В Германии прошедший сентябрь был самым жарким в истории страны. Средняя температура оказалась на 4 градуса выше климатической нормы.

Жаркий сентябрь был в Австрии и в Швейцарии.

Даже Бельгия, известная своими прохладными температурами, зафиксировала температурные показатели выше, чем в июле и августе.

В Польше такого жаркого сентября не было за последние сто лет.