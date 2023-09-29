Состоялась мировая премьера новой песни U2

Еще одна музыкальная новинка сегодняшнего дня. И снова классики рока, на этот раз U2.

Новая песня "Atomic city" отсыл к музыкальным традициям американского панк-рока и новой волны конца семидесятых.

Оммаж магнетическому духу пост-панка 70-х с отсылкой к Blondie, чья новаторская работа с Джорджио Мородером вдохновила и повлияла на нашу группу, - так описали свою новую работу музыканты ирландской группы.