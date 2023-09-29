Олег из России две недели жил в аэропорту Пхукета без денег

После того как россиянин опоздал на рейс до Москвы, мужчина по имени Олег оказался вынужденным проживать в международном аэропорту Пхукета в течение двух недель. В течении этого времени он получал поддержку и заботу от сотрудников Центра помощи туристам. Работники аэропорта и туристической полиции помогали Олегу, покупая ему питание, обеспечивая его сменной одеждой.

Путешественник не имел возможности приобрести новый билет либо забронировать отель из-за того, что все его сбережения были истрачены во время отдыха. Поэтому он вынужден был питаться в аэропорту и временно пребывать там до тех пор, пока его мать не отправила деньги на приобретение билета.

Перед отлетом мужчина выразил благодарность всем, кто оказал ему помощь и заботу. СМИ сообщают, что это не первый раз, когда он опаздывает на рейс с Пхукета — в прошлом году он также прожил несколько дней в терминале.