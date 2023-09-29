Новая песня Rolling stones вышла сегодня утром

Сегодня состоялась премьера второй песни Rolling stones с грядущего альбома. Альбом Hackney Diamonds станет первым диском группы с оригинальным материалом за последние 18 лет. В ее записи приняли участие Пол Маккартни, Элтон Джон и экс-басист группы Билл Уайман.

Что же касается сегодняшней премьеры, то в записи песни Sweet Sounds Of Heaven приняла участие Лэди Га Га и Стиви Уандер!