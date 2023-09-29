Разъяренный бегемот напал на сотрудника зоопарка

В китайском зоопарке Хунаня произошел необычный случай. На смотрителя зоопарка напал бегемот. Мужчина вошел в жилище животного с целью покормить. Бегемот был настроен враждебно и смотритель выбежав, неосторожно подскользнулся. Чудом спасся работник зоопарка. Подробности в видео.

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