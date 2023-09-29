Состоялась премьера нового тизера о жизни Робби Уильямса

На YouTube-канале Netflix появился новый тизер, предвещающий дебют документального сериала о знаменитом певце Робби Уильямсе. Хотя точная дата премьеры остается загадкой, в ролике заверяют, что шоу скоро выйдет.

В рамках проекта планируется представить четыре эпизода, охватывающих всю карьеру Уильямса - от его участия в группе Take That до сольной музыкальной карьеры, а также его борьбу с зависимостями. Привлекательность сериала создают использование архивных кадров и свежих интервью с артистом.

На посту режиссера выступает Джо Перлман, который уже поработал над кинокартинами о Льюисе Капальди, а также передачей Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс. Производителем сериала был назначен Асиф Кападиа - известный создатель фильма "Эми" о неповторимой Эми Вайнхаус.

Сам Уильямс, в одном из интервью, заявил о том, что виртуальный взгляд на его жизнь будет иметь тему секса, наркотиков и психических заболеваний. При этом он отметил, что он практически никогда не просил редактировать какие-либо фрагменты фильма.