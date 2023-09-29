Школы должны уйти на карантин, если заболеваемость превышает 20% порог

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае, если 20% учащихся в классах и школах заболеют гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией, учебный процесс должен быть приостановлен, а все перейти на карантин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на информацию, полученную от РИА Новости.

Вчера глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России как стабильную. Он указал на рост числа случаев заболевания с началом учебного года, когда дети вернулись в школы. Тем не менее по его словам, в настоящее время ситуация начала некоторое снижение.

Заболеваемость COVID-19 в мире, включая появление нового штамма пирола, начала расти с конца августа. На протяжении недели с 18 по 24 сентября число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 22,3%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что в настоящее время нет оснований для введения федеральных ограничений.