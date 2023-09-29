32-летний житель Роттердама устроил стрельбу и пожар. Есть погибшие

В Роттердаме произошел трагический инцидент со стрельбой, унесший жизни трех человек. Согласно информации, опубликованной Reuters и со ссылкой на полицию Нидерландов, в этом происшествии участвовал 32-летний студент.

Преступление началось со стрельбы в жилом доме, где студент открыл огонь, убив 39-летнюю женщину и серьезно ранив ее 14-летнюю дочь, которая скончалась в больнице. После этого он поджег здание и направился в медицинский центр университета Эразма Роттердамского. Там он снова устроил стрельбу, убив 46-летнего преподавателя, а затем затеял пожар.

Стрелка задержали неподалеку от больницы. На данный момент мотив его преступлений остается неясным. Важно отметить, что этот студент уже был осужден в 2021 году за жестокое обращение с животными, как сообщил главный прокурор Роттердама.