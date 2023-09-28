Лия Ахеджакова получает полмиллиона рублей за свой спектакль за границей

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова зарабатывает в европейских странах 500 тысяч рублей за каждый спектакль.

Актриса до ноября месяца этого года находится на гастролях со спектаклем «Мой внук Вениамин», основанный на пьесе Людмилы Улицкой.

В Германии самые доступные билеты стоят 6 тысяч рублей, в то время как в Армении и Грузии стоимость похода на этот спектакль составляет примерно 5,5 тысячи рублей.

В рамках осеннего турне, Лия Ахеджакова будет играть спектакли в Швейцарии. Билеты поступили в кассы еще весной, но планируемого ажиотажа не случилось, билеты по прежнему не распроданы.