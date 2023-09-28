Звезда саги о Гарри Поттере впервые стала мамой

Киноактриса Бонни Райт, известная по сериалу о Гарри Поттере, родила в свои 32 года первенца.

Сына назвали Элио Оушен. Бонни Райт познакомилась со своим будущим мужем Энрю Лококо в 2020 году, через два года пара сыграла свадьбу.

В этом году, в апреле коллега Райт по фильму Дэниэл Рэдклифф так же впервые стал отцом. Со своей избранницей актер вместе уже 11 лет, в апреле 2023 года у них родился сын Аарон.