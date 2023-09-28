В Думе обсуждают закон о бесплатной земле для семей проживших в браке больше 10 лет

- Представители Государственной Думы подготовили законопроект, который предоставит возможность бесплатного получения земельного участка семьям, проживающим в браке более 10 лет и имеющим детей, — сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта объяснили, что предлагаемая идея позволит повысить благосостояние семей, находящихся в длительных законных отношениях, улучшить их здоровье, а также способствовать созданию родового гнезда, рождению и всестороннему развитию детей.

Инициатива будет внесена группой депутатов от фракции ЛДПР под руководством лидера фракции Леонида Слуцкого. Он заявил, что такое новшество поможет перейти от урбанизации больших городов к развитию современных невысоких построек за пределами города.