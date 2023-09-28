В результата взрыва и начавшегося пожара в Ташкенте пострадали 163 человека

В результате взрыва в столице Узбекистана, Ташкенте, погиб один подросток, а 163 человека получили ранения, об этом сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.
По информации Минздрава, 24 пострадавших были доставлены в больницу, а 138 человекам была предоставлена амбулаторная помощь, после чего они были отправлены домой.
Представители ведомства добавили, что на данный момент нет пациентов с тяжелыми ранениями, находящихся на лечении в больницах, и их состояние является удовлетворительным.
Ночью 28 сентября в складских помещениях Сергелийского района Ташкента произошел взрыв, за которым последовал пожар. По данным Министерства внутренних дел Узбекистана, ЧП случилось примерно в 03:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) из-за удара молнии в складе, принадлежащем ООО Интер Логистика.
Позднее МЧС разъяснило, что в некоторых социальных сетях появились ложные новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошел в результате падения самолета. Это не верные сведения, подтвердило ведомство.
В 05:02 по местному времени пожар был локализован, рядом с местом происшествия был организован штаб для выяснения причин инцидента, а также действует специализированная лаборатория ведомства.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.