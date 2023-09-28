В результата взрыва и начавшегося пожара в Ташкенте пострадали 163 человека

В результате взрыва в столице Узбекистана, Ташкенте, погиб один подросток, а 163 человека получили ранения, об этом сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

По информации Минздрава, 24 пострадавших были доставлены в больницу, а 138 человекам была предоставлена амбулаторная помощь, после чего они были отправлены домой.

Представители ведомства добавили, что на данный момент нет пациентов с тяжелыми ранениями, находящихся на лечении в больницах, и их состояние является удовлетворительным.

Ночью 28 сентября в складских помещениях Сергелийского района Ташкента произошел взрыв, за которым последовал пожар. По данным Министерства внутренних дел Узбекистана, ЧП случилось примерно в 03:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) из-за удара молнии в складе, принадлежащем ООО Интер Логистика.

Позднее МЧС разъяснило, что в некоторых социальных сетях появились ложные новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошел в результате падения самолета. Это не верные сведения, подтвердило ведомство.

В 05:02 по местному времени пожар был локализован, рядом с местом происшествия был организован штаб для выяснения причин инцидента, а также действует специализированная лаборатория ведомства.