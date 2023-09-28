Струна Маккартни выставлена на аукцион, Ринго Старра ввели в Зал славы

Струна от гитары Пола Маккартни времен Beatles выставлена на аукцион.

Ее звук был записан на сессиях к альбому "Rubber Soul", впоследствии ее выиграл поклонник группы Дэвид Карди на конкурсе Beatles Book Competition.

Оценочная стоимость предложенного лота (струна, карточка фан-клуба и письма Дэвида Карди) составила от трех до пяти тысяч фунтов стерлингов.

Тем временем, стало известно, что Ринго Старр был введен в Зал славы музыкантов в Нэшвилле за создание музыкальной истории на протяжении шести десятилетий и за благотворительную и гуманитарную работу.