Ученые назвали дату вымирания человечества

Группа экспертов Бристольского университета провела комплексное исследование, с целью определить временной отрезок полного вымирания человечества. Полученные результаты были обнародованы в престижном издании Nature Geoscience.

Ученые поставили нас в известность, что в течение 250 миллионов лет, все млекопитающие, включая нас, могут исчезнуть с лица земли. Это связано с возможным наступлением безграничной парниковой эры, при которой поглощение солнечной радиации превысит выпуск тепловой радиации через несколько миллиардов лет.

Однако, эти грозные события могут случиться гораздо раньше, вследствие долгосрочных процессов, связанных с динамикой плит. Исследование также подтверждает, что через 250 миллионов лет, все континенты объединятся в один грандиозный суперконтинент, который будет называться Пангея Ультима. Это неизбежно приведет к горячему, сухому и практически несовместимому с жизнью состоянию материков.