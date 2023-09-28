Президент Нагорного Карабаха подписал документ о прекращении существования республики

Президент Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Будут прекращена деятельность всех государственных организаций и учреждений.

Все население республики будет реинтегрировано в Азербайджанскую республику, в том числе и тех, кто сейчас находится за пределами Карабаха.

Власти обеспечат свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору.