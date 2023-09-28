Суд признал живой жительницу Петербурга, которую считали мертвой 14 лет

Объединенная пресс-служба Петербурга сообщила, что признала живой женщиной, признанной мертвой 14 лет назад.

В 1990-х годах Светлана, так зовут жертву, решила сбежать от своего мужа и уехать на Шри-Ланку. Мужчина долгое время пытался найти свою возлюбленную, но безуспешно. Прошло десять лет, и он решил обратиться в суд. Судебная инстанция направила запросы к друзьям пропавшей женщины, но ответа так и не получила. В результате было принято решение суда о том, что Светлана умерла.

С 1998 по 2021 год Светлана работала на Шри-Ланке гидом и переводчиком. Однако всё изменилось с наступлением пандемии – бизнес застопорился, и женщина была вынуждена вернуться в свой родной Петербург. У нее был паспорт гражданина РФ, который был выдан посольством России на Шри-Ланке.

В сентябре 2023 года Светлана решила попытаться отыскать своего бывшего мужа для участия в процессе ее воскрешения. Однако выяснилось, что мужчина уже умер. Несмотря на это, Смольнинский районный суд принял решение продолжить дело и признал Светлану живой.