В России предложили создать свою игру на основе Slims

В предложении так же сказано, что в игру стоит включить образовательные моменты, информацию о финансовой грамотности и российских законах.

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