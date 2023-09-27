Почти пятьдесят тысяч жителей Нагорного-Карабаха уехали в Армению

Согласно информации, полученной от пресс-секретаря армянского премьера Назели Багдасарян, более 47 000 человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха. Это свидетельствует о значительном изменении демографической картины региона. По данным проведенной переписи 2015 года, население в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике составляло около 151 000 человек, преимущественно армянской национальности. Учитывая эти факты, видно, что практически треть населения республики выбрала путь миграции.

Следует отметить, что по прибытии в Армению беженцы проходят регистрацию в специальном центре, после чего происходит их распределение по жилым объектам. На данный момент, около 4 000 человек уже получили жилье. Однако, не все из переселенцев желают воспользоваться этой возможностью и предпочитают самостоятельно решить вопрос проживания.