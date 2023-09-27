Мексиканца задержали на границе Калифорнии за попытку провезти наркотики спрятанные в огурцах

Мексиканец был арестован после попытки пересечь границу с Калифорнией, имея при себе 400 фунтов кокаина, спрятанных в коробках с огурцами, сообщили власти.
По данным Таможенно-пограничной службы США, 33-летний контрабандист прибыл в порт Отай-Меса 15 сентября на тракторном прицепе с огурцами.
Однако в ходе проверки сотрудники таможни обнаружили 146 упаковок кокаина, спрятанных внутри партий огурцов.
В общей сложности из грузовика должностные лица изъяли 401,68 фунта кокаина.
Арест произошел всего через два дня после того, как еще один гражданин Мексики, 25 лет, был арестован в том же пункте въезда, когда перевозил бензобаки в тракторном прицепе.
Осмотр бензобаков показал, что на самом деле в них содержалось 663,15 фунта жидкого метамфетамина, который был изъят в 22 ведрах по пять галлонов.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.