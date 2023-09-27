Мексиканца задержали на границе Калифорнии за попытку провезти наркотики спрятанные в огурцах

Мексиканец был арестован после попытки пересечь границу с Калифорнией, имея при себе 400 фунтов кокаина, спрятанных в коробках с огурцами, сообщили власти.

По данным Таможенно-пограничной службы США, 33-летний контрабандист прибыл в порт Отай-Меса 15 сентября на тракторном прицепе с огурцами.

Однако в ходе проверки сотрудники таможни обнаружили 146 упаковок кокаина, спрятанных внутри партий огурцов.

В общей сложности из грузовика должностные лица изъяли 401,68 фунта кокаина.

Арест произошел всего через два дня после того, как еще один гражданин Мексики, 25 лет, был арестован в том же пункте въезда, когда перевозил бензобаки в тракторном прицепе.

Осмотр бензобаков показал, что на самом деле в них содержалось 663,15 фунта жидкого метамфетамина, который был изъят в 22 ведрах по пять галлонов.