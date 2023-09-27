В ближайшие дни вырастут цены на суши и роллы

Российские ресторатор сообщают, сто стоимость японских деликатесов планируется увеличить на 14%. Главная причина повышения цен заключается в росте стоимости ингредиентов. Например, цены на лосось возросли на 25%, а угорь и тунец подорожали на 20%.

Кроме того, нестабильный валютный курс также повлиял на цены на нори, креветки и угорь, которые доставляются в Россию из-за рубежа. Отмечается, что эти ингредиенты подорожали в связи с нестабильностью курсов валют.