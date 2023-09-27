Россиянка выиграла конкурс красоты в номинации Пышные формы

39-летняя пышка из Нижнего Новгорода, Ольга Каменская выиграла конкурс "Миссис Вселенная" (Mrs Universe World International), который недавно прошел в США.

Ольга не только стала самой красивой замужней женщиной, но также выиграла первый приз в номинации "Пышные формы". Каменскую выбрали лучшей среди 72-х претенденток со всего мира.

- Своим примером я могу показать, что женская красота не зависит от размера одежды. Я ломаю стереотипы каждый день и показываю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере, заявила Ольга прессе.

Представительнице из России разрешили пройтись с флагом своей страны.