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Россиянка выиграла конкурс красоты в номинации Пышные формы

Новости дня, фото ТАСС
Опубликовано: 27.09.2023 14:45 0 85
Россиянка выиграла конкурс красоты в номинации Пышные формы

39-летняя пышка из Нижнего Новгорода, Ольга Каменская выиграла конкурс "Миссис Вселенная" (Mrs Universe World International), который недавно прошел в США. 

Ольга не только стала самой красивой замужней женщиной, но также выиграла первый приз в номинации "Пышные формы". Каменскую выбрали лучшей среди 72-х претенденток со всего мира.

- Своим примером я могу показать, что женская красота не зависит от размера одежды. Я ломаю стереотипы каждый день и показываю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере, заявила Ольга прессе. 

Представительнице из России разрешили пройтись с флагом своей страны.

 

Новости дня, фото ТАСС
Опубликовано: 27.09.2023 14:45 0 85
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