Мужчина залез в холодильник, чтобы ограбить магазин бытовой техники

Вор залез в холодильник в магазине одного из московских торговых центров.

Дождавшись окончания рабочего дня, мужчина вылез из холодильника и по пластунски добрался до кассы, где смог поживиться суммой в 8600 рублей.

Однако уйти с этой суммой ему не удалось, его заметили работники охраны. 25-летнего преступника по имени Юсуфжон задержали.