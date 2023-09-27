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Рекордно низкого уровня достигла площадь льда вокруг Антарктиды

Нож, фото klike.net
Опубликовано: 27.09.2023 12:33 0 140
Рекордно низкого уровня достигла площадь льда вокруг Антарктиды

Антарктида зарегистрировала исторический минимум площади ледяного покрова вокруг материка. По последним данным, максимальная площадь составила 16,96 миллиона квадратных километров, что на миллион квадратных километров меньше, чем в 1986 году.

Зимние показатели площади морского льда достигают своего минимума в феврале, а затем начинают увеличиваться до максимума в начале осени.

Но это не единственный рекорд, побитый в 2023 году, так как также был зафиксирован минимум летней площади льда. 25 февраля она составляла 1,79 миллиона квадратных километров, что на 136 тысяч квадратных километров меньше, чем год назад.

Главной причиной сокращения ледяного покрова считается повышение температуры воды, вызванное глобальным потеплением. Ученые предупреждают, что такие изменения могут стать причиной значительного подъема уровня мирового океана в будущем.

Нож, фото klike.net
Опубликовано: 27.09.2023 12:33 0 140
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