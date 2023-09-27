Бари Алибасов подает в суд на компанию из-за невозможности играть на ноутбуке в World of Tanks

Продюсер Бари Алибасов решил подать иск в суд в отношении компании М.Видео из-за проблемного игрового ноутбука, который он приобрел у них за 200 тысяч рублей.

Несмотря на высокую стоимость устройства, оно не справлялось даже с простейшими задачами в игре World of Tanks. При повторных обращениях в сервисный центр для проведения ремонта ситуация не изменялась - ноутбук продолжал тормозить.

В итоге Алибасов принял решение обратиться в суд с иском против М.Видео, как ответственной стороны за приобретенное им устройство. Он утверждает, что неоднократно испытывал проблемы с игрой, включая застревание танков и некорректное поведение окружающей среды в этой игрушке. Помощница продюсера подтвердила его жалобы и намерение подать иск.