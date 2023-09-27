Эстония намерина переименовать Калининград в Кёнинсберг

По информации, сообщенной гостелерадио ERR, Эстония намерена отказаться от использования российского названия Калининград и вернуть старое название Кёнигсберг.

Решение было направлено в эстонскую научную организацию Общество родного языка комиссией Парламента по иностранным делам. Эта организация занимается изучением эстонского языка и имеет консультативную рабочую группу по иностранным названиям, куда было отправлено данное предложение. Планируется провести дальнейшее обсуждение вопроса в октябре.