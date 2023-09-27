Роналдо женился в третий раз

Известный нападающий из бразильской национальной футбольной команды и владелец футбольного клуба Крузейро женился на модели Сидни Локс. После долгих семи лет взаимоотношений, Роналдо официально связал себя узами брака. Свадьба прошла на Ибице в Испании, в пристутствии 400 гостей.

Счастливая невеста написала в своем блоге: - Сегодня мы собираем наши семьи, чтобы отметить церемонию, и начинаем неделю праздников.