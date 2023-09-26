Полиция Латвии будет штрафовать автовладельцев за наклейки "Я - русский"

Полиция Латвии заявила, что будет применять санкции против водителей, которые будут размещать на своих автомобилях «потенциально провокационные надписи на русском языке», такие как «Я русский/русская».

Представители полиции пояснили, что в свете текущей геополитической ситуации подобные наклейки считаются неприемлемыми. Они обещали требовать мгновенного удаления таких надписей и проводить расследование, чтобы выяснить цель и мотивацию их присутствия на автомобилях.

В полиции отметили, что лица, размещающие такие надписи, могут быть привлечены к административной ответственности и считаться виновными в пропаганде военной агрессии.

Также полиция обратилась к гражданам с просьбой сообщать о транспортных средствах, на которых есть подобные надписи, баннеры или постеры.