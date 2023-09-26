В России лапша быстрого приготовления становится дефицитом

В России из-за ограничения поставок специй наметился продовольственный кризис продукта бысрого приготовления.

Приправы в пакетиках в Россию поставляются из европейских стран, именно по причине проблемы ввоза специй, возникате дефицит на прилавках. Сейчас налаживаются поставки из Китая.

В основном дефицит коснулся оптовиков. Для покупателей в розницу производители пообещали не изменять цен.