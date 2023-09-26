В Российский прокат выходит новый фильм Вуди Аллена

28 сентября в российских кинотеатрах стартует прокат нового фильма Вуди Аллена.

50-й фильм "Великая ирония" (Coup de chance) культового режиссера, после премьеры на Венецианском кинофестивале уже завоевал сердца зрителей. Это очередная работа мастера, соответствующая духу его последних творений, и без сомнения она приятно удивит поклонников,но и скептики не останутся равнодушными. Однако, 88-летний режиссер не заботится о мнении каждого, ведь ему давно неважно,что думают о его творчестве.

"Великая ирония" (или "Счастливый случай", или "Удача" в оригинале) продолжает гастроли Вуди Аллена по европейским странам, которые он начал в 2005 году с фильма "Матч пойнта". Все фильмы режиссера имеют много общего - темы измен, роковых последствий, преступлений и их наказания, любви внутри и вне брака, а также жизни, которая кажется цепочкой случайностей, не поддающейся контролю.