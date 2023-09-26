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Президента колумбийского футбольного клуба Тигрес застрелили после проигрыша его команды

Сноб, фото Tigres FC
Опубликовано: 26.09.2023 13:32 0 125
Президента колумбийского футбольного клуба Тигрес застрелили после проигрыша его команды

Президента футбольного клуба "Тигрес" из Колумбии, Эдгара Паеса, жестоко убили на его пути домой после неудачного выступления команды на национальном чемпионате. 

События произошли 23 сентября в рамках матча второго дивизиона Колумбийского чемпионата по футболу. На этот раз "Тигрес", представляющий Боготу, потерпел поражение от "Атлетико" из Кали со счетом 2:3. 

Местная газета El Colombiano сослалась на полицию и сообщила, что президента "Тигреса" застрелили поблизости от стадиона Metropolitano de Techo. В момент нападения Паеса находился в своем автомобиле Mazda вместе с дочерью. От полученных выстрелов в грудь, шею и голову, 63-летний Паес серьезно пострадал. Тем не менее, он был доставлен в больницу Méderi, где вскоре скончался. 

На видеозаписи, сделанной камерами наблюдения, зарегистрирован данный инцидент, и в настоящее время власти Колумбии проводят расследование этого ужасного происшествия.

Сноб, фото Tigres FC
Опубликовано: 26.09.2023 13:32 0 125
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