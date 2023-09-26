Известный стендап комик узнал о прошлом жены после свадьбы

Белларусский стендап-комик Слава Комиссаренко узнал о том, что его жена работала вебкам моделью только после свадьбы.

Комиссаренко признался, что не был осведомлен о прошлом своей жены, связанном с веб-камерами. Юморист раскрыл, что о нем он узнал непосредственно после своей свадьбы, хотя, когда он спросил об этом у супруги, она соврала ему.

- Я считаю, что каждый человек имеет право на свою историю, но самое важное — быть открытым по отношению к своему партнеру и не скрывать и не отрицать свое прошлое до тех пор, пока оно не выявится. Куда страшнее, когда твой супруг узнает об этом из интернета во время медового месяца, — добавил комик.

Он также подчеркнул, что ситуация, в которую он попал - неприятная. Тем не менее, по словам Комиссаренко, он не испытывает гнева, обиды или желания мстить.

- Мне просто очень грустно от того, что все так сложилось, — заключил юморист.