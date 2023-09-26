В ноябре 2023 нас ждет выход фильма Брат-3

23 ноября 2023 года состоится премьера дебютной картины режиссера Валерия Переверзева "Брат 3". Фильм не имеет отношение к картинам Алексея Балабанова.

Сейчас идут последние дни работы постпродакшена. В прокатной компании сообщили, что в данный момент идет работа над звуком, титрами, разрабатывается рекламная компания.

Главные роли сыграли Василий Карпенко и Александра Вознесенская. Также в фильме участвует американский актер Эрик Робертс, рэпер Давид Нуриев (Птаха), Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы.

Валерий Переверзев известен своим документальным хоррор фильмом "Паноптикон: Тюрьма на острове", а также в роли создатея Музеев истории пьянства, проституции и телесных наказаний.