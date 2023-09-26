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Путешественник Федор Конюхов переплывет океан

Коммерсантъ, фото Александр Миридонов / Коммерсантъ
Опубликовано: 26.09.2023 10:39 0 134
Путешественник Федор Конюхов переплывет океан

Сообщается, что путешественник Федор Конюхов один переплывет Тихий океан на катамаране, питающийся солнечной энергией.

В ходе первого этапа своего путешествия, опытный путешественник Конюхов собирается проложить путь через Атлантический океан с целью достичь Карибских островов. Затем, он стремится пройти от Чили до Австралии на катамаране, взяв курс на Тихий океан.

Захватывающая история его морских приключений обещает стать важным этапом его журнала, который он планирует вести в форме видео-дневника. Более того, Конюхов не забудет о важности охраны экологии морской воды и будет отслеживать наличие пластиковых отходов в океане. Эти наблюдения впоследствии послужат основой для научных исследований, а сама экспедиция продлиться в течение шести месяцев.

Коммерсантъ, фото Александр Миридонов / Коммерсантъ
Опубликовано: 26.09.2023 10:39 0 134
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