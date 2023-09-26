На первом свидании девушка не оплатила счет. Мужчина обратился в полицию

Мужчина и девушка познакомились в Сети. Кавалер предложил даме встретится в ресторане на Проспекте Мира, Москва.

После того, как пара поужинала на 16 тысяч рублей, девушка предложила поделить счет. Мужчина поняв, что в основном заказывала его спутница отказался делить сумму. Девушка встала и ушла не заплатив. Молодой человек обратился в полицию. Олатил ли он счет или нет неизвестно.