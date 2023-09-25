Социологический опрос выяснил, что мотивирует россиян к работе

Согласно социологическому исследованию, проведенному сервисом SuperJob, были выявлены основные мотивации, побуждающие россиян к труду. Первое место с уверенным отрывом занимает зарплата, которая стимулирует 29% опрошенных на трудовые подвиги.

На втором месте, с большим отставанием по процентам, находится мотив достижения целей, что воодушевляет 8% респондентов. 5% опрошенных признали, что им важно иметь возможность приносить пользу людям. 4% россиян наслаждаются атмосферой в коллективе, в то время как 3% находят вдохновение через творческую самореализацию.

Только 2% опрошенных заявили, что работают, занимаясь любимым делом. Интерес, амбиции, развитие способностей и постоянное обучение вдохновляют по 1% россиян. Очень печальным является последний показатель: 10% сограждан признаются, что ничто в труде их не волнует и не мотивирует.